Відбір на Євро-2024: Вірменія програла Туреччині у першому матчі Петракова
У 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Вірменії поступилась Туреччині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою Вірменії з рахунком 1:2. За Туреччину голами відзначились Керем Актюркоглу та Оркун Кокджу. Єдиний гол для вірменів оформив турецький центрбек Озан Кабак, який забив у власні ворота.
Матч проти Туреччини - був дебютним для екстренера збірної України Олександра Петракова, який очолив збірну Вірменії.
У групі D за вихід на Євро-2024 також змагаються Хорватія, Латвія і Уельс.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
25 березня
Вірменія - Туреччина 1:2
Голи: Кабак, 10 (авт.) - Кокджу, 35, Актюркоглу, 64
- 25 березня у 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Шотландії розгромно перемогла Кіпр.
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