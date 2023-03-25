Відбір на Євро-2024: Вірменія програла Туреччині у першому матчі Петракова

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою Вірменії з рахунком 1:2. За Туреччину голами відзначились Керем Актюркоглу та Оркун Кокджу. Єдиний гол для вірменів оформив турецький центрбек Озан Кабак, який забив у власні ворота.

Матч проти Туреччини - був дебютним для екстренера збірної України Олександра Петракова, який очолив збірну Вірменії.

У групі D за вихід на Євро-2024 також змагаються Хорватія, Латвія і Уельс.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

25 березня

Вірменія - Туреччина 1:2

Голи: Кабак, 10 (авт.) - Кокджу, 35, Актюркоглу, 64