Євро-2024: Шотландія розгромила Кіпр на старті кваліфікації
У 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Шотландії розгромно перемогла Кіпр
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою Шотландії з рахунком 3:0. У ворота Кіпру дубль оформив Скотт Мактоміней, ще один гол забив Джон Макгінн.
У групі А за місце на Євро-2024 також борються Іспанія, Норвегія та Грузія.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
25 березня
Шотландія - Кіпр 3:0
Голи: Макгінн, 21, Мактоміней, 87, 90+3
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе