Євро-2024: Шотландія розгромила Кіпр на старті кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою Шотландії з рахунком 3:0. У ворота Кіпру дубль оформив Скотт Мактоміней, ще один гол забив Джон Макгінн.

У групі А за місце на Євро-2024 також борються Іспанія, Норвегія та Грузія.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

25 березня

Шотландія - Кіпр 3:0

Голи: Макгінн, 21, Мактоміней, 87, 90+3