Білорусь готується до ескалації, там говорять про "превентивні заходи" проти України та НАТО, - Генштаб

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Діяльність російських та білоруських збройних сил вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі", - сказав він.

За його словами, загалом сплановано оцінити готовність західного регіону до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань.

"Проводяться постійні зустрічі військово-політичного керівництва із представниками трудових колективів, на яких формують образ ворога з необхідністю проведення "превентивних дій" проти України та НАТО", - наголосив Громов.

25 жовтня Павло Клімкін, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, зауважив, що у міжнародно-правовому плані потрібно ставитися до Білорусі чітко й обережно, щоб не вивести сьогоднішнє білоруське керівництво з-під відповідальності як спільника російської агресії.

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