Питання розриву дипломатичних відносин України з Білоруссю назріло і перезріло, - Клімкін
Павло Клімкін, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, зауважив, що у міжнародно-правовому плані потрібно ставитися до Білорусі чітко й обережно, щоб не вивести сьогоднішнє білоруське керівництво з-під відповідальності як спільника російської агресії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Питання розриву дипломатичних відносин з Білоруссю абсолютно логічне, яке не тільки назріло, а вже перезріло. Також потрібно розуміти, що Лукашенко у даному сенсі не є легітимним президентом Білорусі, його не визнає світ та Україна, до того ж він є основним рушієм проросійської діяльності у Білорусі", - прокоментував дипломат.
Павло Клімкін зазначив, що іноді лунають пропозиції оголосити Білорусь окупованою територією, але тут потрібно бути дуже обережними в ідеях та словах. Бо розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю – це очевидна історія, а оголосити Білорусь окупованою, то, виходячи з цього, тоді Лукашенко примушений виконувати накази, відповідно, постає питання відповідальності його та Білорусі, також багато інших питань щодо покарання, репарацій.
"І я б не лив воду на млин Путіна і не робив би вигляд, що насправді у них є союзна держава і певний новий Радянський Союз. Тобто розірвання дипломатичних відносин однозначно потрібно і з цим питань нема ніяких. А от з іншими міжнародно-правовими речами, то я б радив бути дуже чітким та обережним, щоб не вивести сьогоднішнє керівництво Білорусі, свідомо не кажу президент Білорусі, з-під відповідальності як спільника російської агресії. Відповідати мають всі", - підкреслив Клімкін.
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