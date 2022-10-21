"Ваше керівництво планує втягнути народ у брудну війну": ЗСУ звернулися до білорусів

Відео з'явилося на сторінці Збройних Сил України.

"Сьогодні ваше керівництво готується приєднатися до російської збройної агресії проти України, збирається залучити білоруський народ до брудної війни", – йдеться у зверненні.

ЗСУ зазначає, що наші народи дружили століттями й мали добросусідські відносини: "Багато разів у нашій історії ми боролися проти спільних ворогів, завжди підтримували одне одного".

Нині ж під виглядом перевірок почалася прихована мобілізація громадян Білорусі.

"З 24 лютого територія вашої держави використовується для нанесення ракетних, авіаційних і артилерійських ударів по території України. Через територію Білорусі здійснювався наступ на Київ. Україна досі не відповіла на цю агресію. Дружбу між нашими народами ми цінимо вище, ніж відповісти на злочинні дії вашого керівництва. У своїх виступах Лукашенко говорить про нереальні військові загрози та про готовність до превентивних дій", – сказано у зверненні.

У ЗСУ додали, що українці "не хочуть цього", а тому просять ігнорувати злочинні накази, адже диктатори – підуть, а воєнні злочинці "так чи інакше опиняються на лаві підсудних".

"Ми закликаємо всіх громадян Білорусі не виконувати наказів вашого керівництва про вступ у війну проти України, які є злочином відповідно до конституції Республіки Білорусь і норм міжнародного права.

Стіни падають і кремлівська теж не вічна. Імперії руйнуються, залишаються народи, звичайні люди, які можуть бути друзями, а можуть – ворогами. Як буде – залежить не від Лукашенка і Путіна, а залежить від кожного з вас. Якщо ж вас якимось чином змусять перетнути білорусько-український кордон зі зброєю в руках, не застосовуйте своєї зброї. Зупиніться, опустіть стволи вниз і зачекайте на представників Збройних сил України. У цьому випадку ніхто по вас не стрілятиме. Бог і правда з Україною, а вам потрібно зробити правильний вибір", – підкреслюють у ЗСУ.

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