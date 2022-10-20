Про це під час пленарного засідання Європейського парламенту, присвяченого розгляду ролі Білорусі в агресивній війні Росії проти України, заявив єврокомісар Олівер Варгеї, повідомляє Укрінформ.

"На додаток до кричущих порушень прав людини, які продовжуються та навіть посилюються, режим Лукашенка став співучасником російської війни проти України. ЄС рішуче засудив втягування Білорусі в агресію проти України, закликав Білорусь утримуватися від таких дій та виконувати власні міжнародні зобов’язання, включаючи дотримання договору про нерозповсюдження (ядерної зброї, - ред.)", - наголосив Варгеї. який представив депутатам позицію Єврокомісії від імені Високого представника ЄС.

Він указав, що білоруські війська ще не були залучені до безпосередніх бойових дій на території України. Разом з цим, минулої суботи, 8 жовтня, Мінськ без жодних підстав звинуватив Україну в підготовці атаки проти території Білорусі. Такі безпідставні звинувачення, за словами Варгеї, спрямовані лише на подальшу ескалацію безпекової ситуації в усьому регіоні.

"Хоча білоруські війська на цей час, імовірно, не беруть прямої участі у бойових діях, нещодавні ракетні удари та атаки дронів проти українського цивільного населення з території Білорусі є абсолютно неприйнятними", - наголосив єврокомісар.

Варгеї зауважив, що більшість населення Білорусі виступає проти активної участі країни у цій злочинній та жорстокій війні. Тож будь-яке залучення до цього конфлікту матиме катастрофічні наслідки для самої Білорусі та для її суверенітету.

"Ми закликаємо білоруську владу утримуватися від будь-якого подальшого залучення країни у ці злочинні дії. На рішення щодо подальшого втягування країни у війну ЄС відповість новими та потужними обмежувальними заходами. Всі, хто беруть участь у цій незаконній агресивній війні, всі винні у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності", - наголосив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, в середині жовтня Путін та Лукашенко домовились про створення "спільного угруповання" військ на території Білорусі

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