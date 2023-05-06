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Білорусь на кордоні з Україною провела ротацію військ

6 травня, 2023 субота
10:39
Війна з Росією

Відбулася чергова ротація підрозділів збройних сил РБ, які охороняють кордон з Україною. Попередня подібна ротація була в середині лютого 2023 року

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Відбулася чергова ротація підрозділів 103-ої повітряно-десантної бригади, які виконують завдання щодо посилення охорони кордону з Україною. "Беларускі Гаюн" зазначає, що вказаний висновок можна зробити на підставі переміщень військових ешелонів, які відбувалися протягом останніх днів.

Моніторингова група приводить хронологію переміщень:

▪ 28 квітня у Новобілицькому районі Гомеля було помічено ешелон з технікою ЗС РБ. Ешелон рухався у південному напрямку.

▪3 травня на станції Зябрівка Гомельського району фіксувалося формування ешелону з технікою ЗС РБ. Всього на станції було помічено понад 20 БТР-70МБ1/80 103 повітряно-десантної бригади. Техніку починали вантажити на залізничні платформи. Біля станції також було помічено пожежну машину.

▪4 травня на станції Орша-Східна помічено ешелон із технікою ЗС РБ. У складі: 5 пасажирських вагонів (близько 270 осіб), понад 20 БТР-70МБ1/80, вантажні автомобілі. На техніку були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата.

▪5 травня, 11:20-11:40, Вітебськ, пр.Московський. Рухалась колона військової техніки у складі: близько 20 БТР-70МБ1/80, 1 МАЗ (тент) та 2 бензовози.

▪ Вранці 5 травня на станції Вітебськ проходило розвантаження ешелону з військовою технікою. Серед техніки помічені вантажні автомобілі МАЗ та ЗІЛ-131. Машини були без реєстраційних номерів.

Таким чином, можна констатувати, що з 28 квітня по 5 травня відбулася чергова ротація підрозділів 103-ї повітряно-десантної бригади, які охороняють кордон з Україною. Попередня подібна ротація відбулася в середині лютого 2023 року. У середньому підрозділи ЗС РБ перебувають у прикордонних районах по 2-2,5 місяці, після чого відбувається їхня ротація. Попередні ротації ЗС РБ нами фіксувалися також у грудні, жовтні та липні 2022 року.

Нагадаємо, що підрозділи ЗС РБ з початку березня 2022 року забезпечують посилення охорони кордону з Україною.

Україна
Білорусь
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