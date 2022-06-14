Білорусь планує вступити у Шанхайську організацію співробітництва, - представник Путіна

Про це у вівторок заявив спеціальний представник президента РФ при ШОС Бахтієр Хакімов, повідомляє ЄП.

За словами Хакімова, про рішення Білорусі він дізнався від начальника головного управління МЗС Білорусі

"Він дав зрозуміти, що білоруська сторона звернеться з проханням оперативно прийняти їх у ШОС, і дала зрозуміти, що підготовлено пропозицію президенту щодо подання заявки до організації. Як сказав мій співрозмовник, ця заявка опрацьована у міжвідомчому форматі та схвалена кабінетом міністрів", – заявив він.

Шанхайська організація співробітництва була заснована у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизстаном та Узбекистаном.

Білорусь має статус спостерігача в ШОС.

Єдине розширення сталося у 2017 році, коли до неї долучилися Індія та Пакистан.