Білорусь погрожує Литві перекрити експорт деревини та купівлю секонд-хенду
Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко пригрозив перекрити ескпорт деревини до Литви та обмежити імпорт запчастин та одягу секонд-хенд
Про це повідомляє Zerkalo.
"Якщо подивитися товари, що експортуються з Білорусі до Литви, то сотні мільйонів - це деревообробка. Це фактично деревина, яка у вигляді первинної переробки прямує до Литви. І там уже литовські деревообробні підприємства роблять подальшу переробку та експортують до країн ЄС. Якщо доведеться, ми перекриємо цей канал постачання. Де Литва братиме деревину - питання. І куди подінуться литовські деревообробники", - заявив Головченко.
За даними Белстату, експорт продукції деревообробної галузі до Литви минулого року становив 306,7 млн. доларів, а роком раніше - 228 млн.
Прем'єр додав, що Білорусь також може відмовитися від імпорту б/у одягу та запчастин.
"Але ми цього не хочемо. Я просто підсвічую, що якщо нас змусять відповідати надалі, у нас є інструментарій, яким ми скористаємося", - сказав міністр.
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