Про це повідомляє моніторинговий тг-канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що о 8:15 - 8:20 з аеродрому "Мачулищі" злетіли десять гелікоптерів ВКС РФ:

4 одиниці - Мі-8 ВКС РФ;

6 одиниць - Мі-24 ВКС РФ.

Гелікоптери були помічені над Могилівською областю у напрямку кордону з Росією, яку надалі вони перетнули. Пізніше вони приземлились в аеродромі "Сеща" в Брянській області.

За даними моніторингової групи, військові гелікоптери провели в Білорусі 209 днів - з 8 січня 2023 року. Раніше було 11 вертольотів, зараз залишився один.