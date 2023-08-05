Білорусь покинули 10 російських бойових гелікоптерів, залишився один, - Беларускі Гаюн
У суботу, 5 серпня, з території Білорусі вилетіли десять російських військових вертольотів. Більшість з них перебували в країні більше ніж півроку
Про це повідомляє моніторинговий тг-канал "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що о 8:15 - 8:20 з аеродрому "Мачулищі" злетіли десять гелікоптерів ВКС РФ:
- 4 одиниці - Мі-8 ВКС РФ;
- 6 одиниць - Мі-24 ВКС РФ.
Гелікоптери були помічені над Могилівською областю у напрямку кордону з Росією, яку надалі вони перетнули. Пізніше вони приземлились в аеродромі "Сеща" в Брянській області.
За даними моніторингової групи, військові гелікоптери провели в Білорусі 209 днів - з 8 січня 2023 року. Раніше було 11 вертольотів, зараз залишився один.
- Нагадаємо, що 3 серпня із Санкт-Петербурга до військового аеродрому в Білорусі знову прилетів бізнес-джет фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе