Білорусь покинули 3 російські МіГ-31К, — Беларускі Гаюн
У четвер, 6 квітня, три російські літаки МіГ-31К покинули Білорусь. Також, з країни відлетіли два винищувачі Су-30 ПКС РФ, які дислокувалися на аеродромі в Барановичах
Про це пише моніторингова група Беларускі Гаюн.
Зазначається, що ці МіГ-31К перебували у Білорусі з 13 грудня 2022 року, на той момент це була вже друга зміна для такого типу літаків. Раніше три МІГи прилітали 16 жовтня 2022 і пробули в Білорусі 46 днів.
"Таким чином, на цей раз МіГ-31К ПКС РФ пробули в Білорусі 113 днів і за цей час здійснили 39 вильотів", - йдеться у повідомленні.
Ці борти мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445 та RF-95194.
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