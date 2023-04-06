Білорусь покинули 3 російські МіГ-31К, — Беларускі Гаюн

Про це пише моніторингова група Беларускі Гаюн.

Зазначається, що ці МіГ-31К перебували у Білорусі з 13 грудня 2022 року, на той момент це була вже друга зміна для такого типу літаків. Раніше три МІГи прилітали 16 жовтня 2022 і пробули в Білорусі 46 днів.

"Таким чином, на цей раз МіГ-31К ПКС РФ пробули в Білорусі 113 днів і за цей час здійснили 39 вильотів", - йдеться у повідомленні.

Ці борти мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445 та RF-95194.