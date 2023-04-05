РФ планує перекинути з Білорусі на схід України 2 тис. військових після проведення навчань, – ДПСУ
Росія має намір після проведення навчань перекинути з Білорусі на Донбас 2 тисячі військових. Україна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій
Про це на брифінгу 5 квітня сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, російське командування проводить ротацію підрозділів.
"Нам відомо, що нині відбулися такі заходи із виведення частини російських підрозділів із Білорусі на територію Росії, після завершення підготовки. Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі перебувають близько 4 тисяч російських військових. Після початку цих заходів їхня кількість іще знизиться", — розповів Демченко.
"За нашими даними, з Білорусі вийде близько 2 тисяч російських військових, які Росія надалі планує залучити до бойових дій на сході нашої країни для посилення свого угруповання", - додав він.
За його словами, активності на кордоні з Білоруссю немає, але Україна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій, враховуючи підступність ворога.
- У Білорусі з 4 по 6 квітня проходять спільні тренування повітряних сил і військ ППО.
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