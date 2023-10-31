Білорусь пригрозила "пробити коридор" до Калінінграда: у Литві відреагували
МЗС Литви вручило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмелю через погрози з боку першого заступника голови РНБО РБ "пробити коридор" до Калінінграда
Про це повідомляє МЗС Литви.
Напередодні у виданні "Вечерний Минск" була опублікована стаття, в якій перший заступник секретаря РНБО Білорусі Павло Муравейко заявив, що Мінськ "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.
В МЗС Литви зазначили, що подібні заяви можуть бути розцінені як відкрита загроза нападу. У відомстві повідомили, що вимагають від Мінська негайно надати офіційне пояснення слів Муравейка і нагадали, що Вільнюс вживе всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету та територіальної цілісності країни.
- 27 жовтня повідомлялося, що Литва готова провести спільні навчання з сусідніми країнами із закриття кордону з Білоруссю, що є "серйозним сигналом" ворожим державам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.96
- EUR Купівля 39.44Продаж 40.48
- Актуальне
- Важливе