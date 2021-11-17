Білорусь припиняє поставки електроенергії в Україну з 18 листопада

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики Білорусі, передає БЕЛТА.



Поставки електроенергії до України будуть припинені з 18 листопада відповідно до встановленого порядку взаємодії у рамках контрактних відносин.



"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - повідомили в пресслужбі.



Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 26 травня 2021 року ухвалила рішення заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021р.

Згодом, заборону продовжили до 1 листопада.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що Україна не закуповуватиме електроенергії у виробників Росії та Білорусі.

6 листопада Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі.