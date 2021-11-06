Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі

Про це повідомляє БелТА.

У Міненерго Білорусі повідомили, що білоруська електроенергія почала надходити в українську енергосистему 6 листопада, а поставки здійснюватимуться протягом листопада.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, електроенергію з Білорусі імпортуватиме компанія "ТЕТ груп".

За його інформацією, йдеться про імпорт 5 мегаватів на годину. Він звернув увагу на те, що кінцевим бенефіціаром компанії є Віталій Бутенко, який раніше очолював компанію "ДТЕК Трейдінг", що входить до структури "ДТЕК", та "Д.Трейдінг". Кінцевим бенефіціаром обох компаній є Рінат Ахметов.



Нагадаємо, 30 жовтня Андрій Герус заявив, що Україна не закуповуватиме електроенергії у виробників Росії та Білорусі.

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