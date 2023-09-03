Білорусь продовжила спільні навчання з армією РФ щонайменше до 11 вересня
Спільні навчання військових Білорусі та Росії вкотре продовжили, тепер щонайменше до 11 вересня
Про це пише моніторингова група "Білорускі Гаюн".
"Вихідні 2 і 3 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - йдеться в заяві.
Навчання на полігонах продовжуються з 4 вересня й до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.09;
- полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.09;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.09;
- полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.09;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.09;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 11.09;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.09;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.09;
Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень, яку зафіксувала моніторингова група - 71 тиждень.
- 6 травня також повідомлялося, що навчання збройних сил РБ та РФ на білоруських полігонах продовжено мінімум до 15 травня.
- 1 червня Андрій Демченко, речник ДПСУ, зазначив, що зараз незначна кількість російських військових залучена у підготовці до навчання на білоруських полігонах.
- 7 серпня міністерство оборони Білорусі заявило про початок військових навчань механізованої бригади на полігонах, які розташовані поблизу кордонів з Польщею та Литвою.
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