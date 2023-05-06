У Білорусі вчергове продовжили спільні навчання з РФ
Навчання збройних сил РБ та РФ на білоруських полігонах продовжено мінімум до 15 травня
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Моніторингова група зазначає, що про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 6-7 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський", "Гозький" та "Брестський". Крім того, 8-9 травня буде вихідним на "Борисівському" полігоні.
Загалом, на деяких білоруських полігонах продовження навчань визначається до 13, 14 та до 15 травня.
Нагадаємо, що навчання на полігонах Білорусі триває з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень вже склала 54 тижні.
"Беларускі Гаюн" зауважив, що збройні сили РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
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