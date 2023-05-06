У Білорусі вчергове продовжили спільні навчання з РФ

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група зазначає, що про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 6-7 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський", "Гозький" та "Брестський". Крім того, 8-9 травня буде вихідним на "Борисівському" полігоні.

Загалом, на деяких білоруських полігонах продовження навчань визначається до 13, 14 та до 15 травня.

Нагадаємо, що навчання на полігонах Білорусі триває з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень вже склала 54 тижні.

"Беларускі Гаюн" зауважив, що збройні сили РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.