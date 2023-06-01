Росія не має достатніх сил на території Білорусі для вторгнення в Україну, - речник Держприкордонслужби
Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зазначив, що зараз незначна кількість російських військових задіяна у підготовці до навчання на білоруських полігонах
Про це він розповів в етері Еспресо.
Речник Державної прикордонної служби України розказав про поточну ситуацію на кордоні України з Білоруссю.
"На цьому напрямку, на щастя, ситуація повністю контрольована. Росія на цей час не має достатніх сил на території Білорусі для того, щоб здійснити вторгнення в Україну. Кількість російських військових там досить незначна на відміну від того, що було ще декілька місяців тому. Раніше ми могли фіксувати 10-12 тис. військовослужбовців армії РФ у Білорусі. Але всі вони як тоді, так і зараз задіяні у підготовці до навчання на білоруських полігонах", - сказав речник Держприкордонслужби.
Андрій Демченко підкреслив, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій кривавій війні проти України.
"Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому планомірно продовжуємо укріплювати нашу лінію державного кордону та прикордоння, аби всі складові Сил оборони мали можливості відбити будь-яку атаку. Водночас бачимо, що Білорусь намагається провокувати Україну, проте ми на це не ведемося, а даємо їм розуміти, що вони підтримують агресора і встромили ніж у спину українцям 24 лютого 2022 року, відкривши кордон російській армії", - додав Демченко.
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