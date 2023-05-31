Росіяни підірвали дорогу на стику кордонів біля монумента "Три сестри", щоб "не пустити українські ДРГ"
Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області біля монумента, присвяченого дружбі Росії, України та Білорусі - як стверджують російські ЗМІ, аби не пустити українські ДРГ"
Про це пише ДПСУ.
"Рубрика від "Київ за три дні" до "Підриваємо дороги, щоб нас не захопили". Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та Росії… хоча навряд їм це допоможе", - йдеться у дописі.
Російські провоєнні телеграм-канали стверджують, що мета підриву - "недопущення заходу українських ДРГ".
Довідково. Монумент "Три сестри" - пам'ятник, відкритий у 1975 році на честь дружби Росії, України та Білорусі. Монумент створювали представники Чернігівської, Брянської та Гомельської областей. 15 квітня 2022 року мер Чернігова Владислав Атрошенко в одному з інтерв'ю запропонував знести пам'ятник, чи хоча б вирізати з нього Україну.
- 12 травня у Сеньківці на Чернігівщині почали демонтувати монумент "Три сестри", присвячений "дружбі народів" України, Білорусі й РФ.
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