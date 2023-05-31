Про це пише ДПСУ.

"Рубрика від "Київ за три дні" до "Підриваємо дороги, щоб нас не захопили". Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та Росії… хоча навряд їм це допоможе", - йдеться у дописі.

Російські провоєнні телеграм-канали стверджують, що мета підриву - "недопущення заходу українських ДРГ".

Довідково. Монумент "Три сестри" - пам'ятник, відкритий у 1975 році на честь дружби Росії, України та Білорусі. Монумент створювали представники Чернігівської, Брянської та Гомельської областей. 15 квітня 2022 року мер Чернігова Владислав Атрошенко в одному з інтерв'ю запропонував знести пам'ятник, чи хоча б вирізати з нього Україну.