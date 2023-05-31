Білоруські прикордонники увімкнули співробітникам ДПСУ аудіозапис із "запрошенням на борщ"
Білоруські прикордонники увімкнули співробітникам Держприкордонслужби України аудіозапис із запрошенням на борщ, а по суті – з пропозицією перейти на їхній бік
Відповідний запис виклав "Белсат".
На записі жіночий голос звертається до українських прикордонників, називаючи їх по-радянському "товаришами". Запис лунає українською мовою. Стверджується, що гарячі страви в обох країнах дуже схожі, але є й невеликі відмінності – в український борщ прийнято додавати квасолю, а в білоруський – більше картоплі. Голос каже, що борщ – це унікальна страва східнослов’янської кухні, якої немає в європейських кухнях.
"Коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. Спробуйте наш білоруський борщ! Не пошкодуєте!" – завершує голос.
Раніше білоруські прикордонники скаржились на те, що українці на кордоні демонструють у їхній бік непристойні жести.
- Українці "привітали" білоруських пособників окупантів із 9 Травня, розмістивши на кордоні білборди "Переможемо рашизм" і увімкнувши гімн нашої держави.
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