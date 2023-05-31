Відповідний запис виклав "Белсат".

На записі жіночий голос звертається до українських прикордонників, називаючи їх по-радянському "товаришами". Запис лунає українською мовою. Стверджується, що гарячі страви в обох країнах дуже схожі, але є й невеликі відмінності – в український борщ прийнято додавати квасолю, а в білоруський – більше картоплі. Голос каже, що борщ – це унікальна страва східнослов’янської кухні, якої немає в європейських кухнях.

"Коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. Спробуйте наш білоруський борщ! Не пошкодуєте!" – завершує голос.

Раніше білоруські прикордонники скаржились на те, що українці на кордоні демонструють у їхній бік непристойні жести.