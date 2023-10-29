Білорусь продовжила спільні військові навчання з РФ щонайменше до 5 листопада

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Полігони "Доманове" та "Обуз-Лесновський" працюють без перерви, інші ж на вихідних 28 і 29 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові навчання продовжили щонайменше до 5 листопада. Вони тривають на 8 полігонах.

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 04.11;

Полигон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.11;

Полигон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.11;

Полигон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 03.11;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 03.11;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 05.11;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 05.11;

Полигон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 04.11;

Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.