Білорусь продовжила спільні військові навчання з РФ щонайменше до 5 листопада
Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ щонайменше до 5 листопада. Загальна тривалість навчань становить 79 тижнів
Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
"Полігони "Доманове" та "Обуз-Лесновський" працюють без перерви, інші ж на вихідних 28 і 29 жовтня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові навчання продовжили щонайменше до 5 листопада. Вони тривають на 8 полігонах.
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 04.11;
- Полигон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.11;
- Полигон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.11;
- Полигон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 03.11;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 03.11;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 05.11;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 05.11;
- Полигон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 04.11;
Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.
- Раніше повідомлялось про те, що спільні військові навчання Білорусі з Росією, які тривають безперервно з 29 квітня 2022 року, були продовжені до 29 жовтня.
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