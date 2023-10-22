Білорусь продовжила військові навчання з РФ, що тривають з 2022 року
Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ щонайменше до 29 жовтня. Загальна тривалість навчань становить 78 тижнів
Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
"Полігони "Доманове", "Обуз-Лесновський" і "Гожський" працюють без перерви, інші ж на вихідних 21 і 22 жовтня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військові навчання продовжили щонайменше до 29 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах.
Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 28.10;
- полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 27.10;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.10;
- полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 27.10;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 27.10;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 29.10;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 29.10;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 28.10.
Спільні навчання Білорусі й РФ тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.
- Раніше повідомлялось про те, що спільні військові навчання Білорусі з Росією, які тривають безперервно з 29 квітня 2022 року, були продовжені до 15 жовтня.
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