Білорусь продовжила військові навчання з РФ, що тривають з 2022 року

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Полігони "Доманове", "Обуз-Лесновський" і "Гожський" працюють без перерви, інші ж на вихідних 21 і 22 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові навчання продовжили щонайменше до 29 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах.

Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 28.10;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 27.10;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.10;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 27.10;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 27.10;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 29.10;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 29.10;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 28.10.

Спільні навчання Білорусі й РФ тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.