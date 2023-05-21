Білорусь створила ударний дрон R-50, яким зацікавилися росіяни

Про це передає російська агенція "Новості".

За словами експерта РФ у галузі безпілотної авіації Дениса Федутинова, новий білоруський безпілотний літальний апарат R-50 може виконувати функції боєприпасу, що баражує.

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"Такі дрони безперечно стали одним із трендів у розвитку безпілотних авіаційних систем", - зауважив експерт.

Як він наголосив, "нові дрони R-50 можуть зацікавити російську армію".