Білорусь створила ударний дрон R-50, яким зацікавилися росіяни
Розробка була представлена на міжнародній виставці озброєнь MILEX-2023, яка проходила у "Мінськ-Арені"
Про це передає російська агенція "Новості".
За словами експерта РФ у галузі безпілотної авіації Дениса Федутинова, новий білоруський безпілотний літальний апарат R-50 може виконувати функції боєприпасу, що баражує.
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"Такі дрони безперечно стали одним із трендів у розвитку безпілотних авіаційних систем", - зауважив експерт.
Як він наголосив, "нові дрони R-50 можуть зацікавити російську армію".
- Нагадаємо, з території Білорусі по цілях в Україні росіяни запускають дрони-камікадзе типу "шахед" виробництва Ірану.
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