Останнім часом з території Білорусі фіксуємо лише пуски "шахедів", - речник ДПСУ Демченко
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що зараз з території Білорусі ракетних обстрілів України не відбувається
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз обстрілів прикордонних громад з території Білорусі ми не фіксуємо. Україну обстрілювали з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Білорусь активно підтримує Росію, саме тому надала свою територію для обстрілів України. Сьогодні періодично можуть фіксуватись пуски "шахедів" з Білорусі. Однак ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається", - розповів Демченко.
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