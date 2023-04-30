Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз обстрілів прикордонних громад з території Білорусі ми не фіксуємо. Україну обстрілювали з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Білорусь активно підтримує Росію, саме тому надала свою територію для обстрілів України. Сьогодні періодично можуть фіксуватись пуски "шахедів" з Білорусі. Однак ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається", - розповів Демченко.