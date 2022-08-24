Білорусь - це плацдарм кремля для загрози Європі, - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний розповів, що Білорусь і Крим є плацдармами країни-агресорки Росії для загрози Європі та всьому цивілізованому світу
Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"На сьогодні Білорусь - це плацдарм загрози кремля для насамперед держав Скандинавії та Балтії. Це той плацдарм, який конче необхідно ліквідувати. В іншому випадку, незалежно від розвитку російсько-української війни, цей плацдарм нестиме загрозу для Європи", - зазначив Безсмертний.
Дипломат додав, що Захід чомусь не вживає заходів щодо нівелювання загрози.
"Дивним є те, що в більшості прикінцевих документів саміту НАТО відзначалося, що Білорусь є плацдармом Росії. Але коли сьогодні йде розмова про необхідність поставити крапку в цьому питанні, всі чомусь гальмують. Захід не усвідомлює, що такі плацдарми, як Крим і Білорусь - це необхідні передумови капітуляції кремля й перемоги над Росією", - зауважив Роман Безсмертний.
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