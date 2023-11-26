Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання з Росією, - "Беларускі Гаюн"
Республіка Білорусь продовжила спільні військові навчання з Росією щонайменше до 3 грудня 2023 року
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що навчання на полігонах продовжують із 27 листопада до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 02.12;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 01.12;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 02.12;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 01.12;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 01.12;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 01.12;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 03.12;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 02.12.
"Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 83 тижні", - додали у повідомленні.
- Раніше повідомлялось про те, що спільні військові навчання Білорусі з Росією, які тривають безперервно з 29 квітня 2022 року, були продовжені до 29 жовтня.
- Також Білорусь продовжувала навчання до 5 листопада.
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