Білорусь забороняє транзит нафтопродуктів із Литви з 7 лютого

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз, передає БЕЛТА.

У Білорусі кажуть, що таке рішення ухвалили у відповідь на запроваджену Литвою заборону транзиту білоруських товарів через порти цієї країни. Адже раніше Литва припинила транзит підсанкційного "Білоруськалію". Тому Мінськ пообіцяв симетричну відповідь.

"Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією, що прямують з Литви залізничним транспортом, нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць", - йдеться у заяві білоруського відомства.

Через територію Республіки Білорусь щорічно перевозять таких вантажів близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд дол.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2021 року частки литовського ДП та бензину на українському ринку становили 9% та 11% або 691,4 тис т та 262,2 тис т відповідно.



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