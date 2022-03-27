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Білоруські військові проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах у Брестській, Мінській та Гродненській областях, - Генштаб

27 березня, 2022 неділя
01:17
війна з Росією білоруські війська

Підрозділи збройних сил РБ проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах на території Брестської, Мінської та Гродненської областей

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

"Противник жодного з поставлених завдань повністю не виконав. Частково досяг успіху на окремих напрямках. За наявною інформацією, з метою вирішення проблем логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України розгорнуто до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів", - повідомили у Генштабі.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи збройних сил РБ проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах на території Брестської, Мінської та Гродненської областей. 

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та безпосередньо у місті  Києві.

"За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію республіки білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Києва із південно-західного напрямку", - заявили у ЗСУ.

На Сіверському напрямку противник силами зі складу Центрального воєнного округу активних наступальних дій не проводив. Намагався зосередити основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Не полишав спроб блокування міста Чернігова силами окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу. Продовжував обстріли житлових кварталів в районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин.

Ймовірно, силами до ротної тактичної групи підрозділів збройних сил РФ та росгвардії, намагається утримати місто Славутич. На в’їздах у місто російськими окупантами встановлені блокпости.

У напрямку на Бровари підрозділи противника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.

За результатами бойових дій в районах Лук’янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань.

Для поповнення втрат озброєння і техніки відзначено висування колон у напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов’язовку. Прикриття колон з повітря  здійснювали вертольоти. Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості. 

На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу та північного флоту. 

У напрямку на Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ї танкової  армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ. 

В районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста.

У напрямку на Слов’янськ ворог діє силами до трьох БТГр, намагається закріпитись в районах населених пунктів Кам’янка, Синичине, Суха Кам’янка. Відзначається ведення наземної розвідки розвідувальними підрозділами у напрямку населеного пункту Барвінкове та, імовірно, у напрямку на місто Слов’янськ.

На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

В Рубіжному, за підтримки артилерії, здійснює утримання займаних позицій в північній та північно-західній частинах міста. 

В Попасній, за підтримки артилерії, намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій.

У напрямку населеного пункту Красногорівка робив спроби розпочати  штурмові дії. Успіху не мав. Зазнав втрат та відійшов.

Продовжує здійснювати штурм Маріуполя, наносить авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Успіху не має.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано. 

У напрямку на Миколаїв окупаційні підрозділи продовжують ведення розвідки та намагаються нанести вогневе ураження по позиціях підрозділів Збройних Сил України.

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