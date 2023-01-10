The New York Times:

Видання аналізує, як і хто мав би забезпечувати майбутню безпеку України після того, як закінчиться війна. Оскільки післявоєнна Україна захоче мати гарантії, що Росія більше не нападе. Питання лише в тому, чи є щось, окрім повноправного членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає Москву. Можливі відповіді – непрості та залежатимуть від результату війни, але журналісти підкреслюють, що, імовірно, якщо Росія не розпадеться та не зазнає поразки, а Україна відвоює всю свою територію, будь-які гарантії безпеки, швидше за все, будуть частковими та крихкими.

Соледар, невелике місто на сході України, є осередком запеклих боїв упродовж останніх днів та частиною ширшого наступу в районі Бахмута, який Росія вважає важливим для досягнення своєї мети – окупації всього Донбасу, пише NYT. При цьому зазначається, для чого це крихітне місто росіянам і чому воно стало таким центром уваги.

Водночас журналісти, посилаючись на президента Володимира Зеленського, пишуть, що Україна направить більше військ і частину новітньої зброї, наданої союзниками, на Донбас, де в Бахмуті та поблизу нього тривають чи не найжорстокіші бойові дії від початку повномасштабної війни.

Видання також каже про те, що у жорстоких боях у Бахмуті та навколо нього Росія почала використовувати завербованих ув'язнених як гарматне м'ясо. Якщо раніше у районі Бахмута основними силами були найманці Групи Вагнера, то зараз максимальний удар на себе беруть завербовані в'язні, а більш досвідчені бійці рухаються за ними, щоб захоплювати землю.

НАТО і ЄС, яких спонукає російська агресія в Україні, обіцяють нову мову співпраці між собою. Американське видання повідомляє, що 10 січня дві організації задекларували незмінну важливість трансатлантичних відносин. Столтенберг наголосив, що потрібно продовжувати зміцнювати партнерство між НАТО і Європейським Союзом та надалі посилювати підтримку України.

Йдеться також про те, що іноземні добровольці, які прагнуть помститися Росії, вступають до лав української армії. Попри заяви українського командування, що браку військових в Україні немає, до лав ЗСУ таки прийняли тисячі добровольців, в тому числі іноземців. Журналісти зауважують, що багато з них, як і чеченці, є біженцями з Росії. Інші прийшли з навколишніх країн, таких як Грузія, де мають історію протистояння Москві та Путіну.

Українські військові незабаром попрямують до Сполучених Штатів для навчання ракетній системі Patriot, що буде рідкісним випадком, коли українські війська проходитимуть навчання на американській землі, пише видання. Тренінг буде проходити у Форт-Сіллі в Оклахомі, де американські війська проходять власну підготовку з експлуатації та обслуговування системи Patriot, яка є найдосконалішою наземною системою ППО Сполучених Штатів.

The Washington Post:

У центрі уваги видання – жорстокі бої в Соледарі, місті соляних шахт поблизу Бахмута, на захопленні якого Росія зосереджується. Посилаючись на міноборони Британії, журналісти зазначають, що російські війська та найманці Групи Вагнера, ймовірно, захопили контроль над більшою частиною міста. Частина бойових дій зосереджена навколо тунелів, де були соляні шахти, що пролягають під цією територією, й це викликає занепокоєння обох сторін, що тунелі можуть бути використані для проникнення.

Росія обстріляла понад 25 населених пунктів на Бахмутському напрямку, в тому числі Соледар, намагаючись таким чином взяти під контроль всю Донецьку область. WP пише, що за даними британського Міноборони, Росія, незважаючи на свої успіхи, навряд чи зможе вирвати контроль над Бахмутом через українські оборонні лінії та шляхи постачання.

Американське видання також повідомляє про те, що секретар НАТО Єнс Столтенберг 10 січня закликав посилити підтримку України країнами-членами Альянсу та Євросоюзу. За його словами, Путін "очевидно провалився" у своїй меті захопити Україну за лічені дні або викликати незгоду між членам НАТО. Водночас президент Єврокомісії Шарль Мішель додав, що війна в Україні зміцнила ЄС і НАТО та зблизила дві організації.

Білий дім заявив, що Іран міг сприяти військовим злочинам в Україні, надаючи військову підтримку Росії. Видання пише, що за словами офіційних осіб США та України, Росія використала сотні іранських ударних безпілотників для націлювання на цивільну інфраструктуру в Україні.

CNN:

Росія значно скоротила артилерійські обстріли від початку вторгнення, подекуди на 75%, пише видання. Ймовірно, РФ обмежує артилерійські обстріли через низькі постачання, або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед обличчям успішних українських нападів. У будь-якому разі разюче зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабкішої позиції Росії на полі бою, до того ж на тлі поставок зброї для України.

Також повідомляється, що Сполучені Штати внесли "суттєві зміни" в типі озброєння, які вони та союзники надають Україні. Це зроблено для того, щоб задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності. Українці розробляють і дотримуються своєї власної стратегії, і дії США спрямовані на підтримку цієї стратегії та задоволення їхніх потреб на полі бою.

Йдеться й про те, що вже наступного тижня українські бійці розпочнуть тренування на ракетах Patriot у США. Очікується, що підготовка українців за складною системою триватиме "кілька місяців".

Російські війська зосереджують увагу на шахтарському місті Соледар, зокрема, за минулу добу росіяни 86 разів обстріляли цей район під час інтенсивних боїв, проте Україна наполягає, що ситуація під контролем, зазначають американські журналісти. Голова російської військової Групи Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що його сили працюють "виключно" для контролю над Соледаром, де "ведуться найважчі, найкривавіші бої".

Видання пише, що НАТО та ЄС посилюють підтримку України. Зокрема, НАТО пообіцяло "посилити" підтримку Києва після підписання 10 січня спільної декларації з Європейським Союзом, описуючи "стратегічне партнерство" як "важливіше, ніж будь-коли".

Разом з тим, Кремль звинуватив США і НАТО в опосередкованій участі у війні в Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що "хоча і Брюссель, і Вашингтон підкреслюють, що не збираються ставати стороною конфлікту, де-факто вони вже стали опосередкованою стороною цього конфлікту, накачуючи Україну зброєю, технологіями та інформацією розвідки".

The Guardian:

Видання каже, що російські найманці Групи Вагнера заявили, що ведуть "важкі, кровопролитні бої" за контроль над Соледаром. Зазначається, що заяви Пригожина нібито підтверджуються інформацією міноборони Великої Британії, яке припустило, що більша частина міста була в руках Росії після того, як Москва продовжувала робити "тактичні досягнення".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія продовжить розробку ядерної зброї, щоб гарантувати суверенітет країни. За його словами, Москва буде надалі нарощувати свою ядерну тріаду з балістичних ракет, підводних човнів і стратегічних бомбардувальників, а також нарощувати "бойові можливості повітряно-космічних сил".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі, оскільки вона продовжує підтримувати військові дії РФ в Україні. Також ЄС посилюватиме тиск на Москву, щоб та припинила війну в Україні, і поширютиме заходи на ті країни, які підтримують Росію.

Британське медіа також повідомило, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що співпраця НАТО з ЄС "важливіша, ніж будь-коли", через вторгнення Росії в Україну. А голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що війна Володимира Путіна проти України зміцнила ЄС і НАТО і "зблизила" їх.

Західні офіційні особи попередили, що Україна не зможе повернути значну частину території у Росії без збільшення військового потенціалу, включаючи танки та бронетехніку. Країни Заходу вже оголосили про збільшення військової допомоги Україні цього року. Водночас Британія ще не прийняла остаточного рішення щодо відправки бойових танків в Україну.

BBC:

Видання посилається на Міністерство оборони Великої Британії, яке стверджує, що Росія, ймовірно, тепер контролює більшу частину соледобувного міста Соледар на сході України після багатомісячної битви з українськими військами.

Також повідомляється про двох зниклих безвісти в Україні громадян Британії. 48-річний Ендрю Бегшоу та 28-річний Крістофер Паррі працювали волонтерами, і востаннє їх бачили в п’ятницю, 6 січня, коли вони прямували до міста Соледар, де тривають інтенсивні бої.

Politico:

Журналісти повідомляють, що московські війська розв'язали масовий штурм Соледара на сході України, відтак росіяни розглядають взяття Соледара як спосіб для охоплення стратегічого прифронтового міста Бахмут.

Видання також пропонує аналітичну статтю про те, що потрібно Україні або ж Росії для перемоги у війні, зазначаючи, що тоді як Москва здебільшого тримає свою долю на полі бою у власних руках, доля Києва залежить від долі його західних союзників.

В уряді Великобританії підтвердили, що розглядають можливість постачати Україні танки Challenger 2 власного виробництва, але країна ще не прийняла остаточних рішень щодо поставок.

ЄС і НАТО у вівторок, 10 січня, пообіцяли посилити співпрацю, оскільки обидві організації борються зі зростаючими геополітичними загрозами, повідомляє видання. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель зобов’язалися робити більше разом, "надалі зміцнювати співробітництво в існуючих сферах", а також "розширювати та поглиблювати вже існуюче співробітництво".

Gazeta Wyborcza:

Польське медіа повідомляє, що військова розвідка Естонії зробила для України похмурий прогноз: у Росії достатньо резервів, щоб вести війну дуже довго – її мобілізаційний потенціал приголомшливо високий. Крім того, голова військової розвідки Естонії полковник Марго Гросберг припускає, що Росія найближчим часом активізує бойові дії в Україні. Тепер, після завершення російських православних свят, можна припустити, "що почнеться нова хвиля мобілізації".

Ще один цікавий матеріал – автор порівнює біографію та діяльність "кухаря" Путіна, засновника ПВК "Група Вагнера" Євгенія Пригожина зі злочинцем та оберфюрером СС Оскаром Дірлевангером.

Пропонуються для прочитання також історії українських біженців, у яких війна забрала майже все. Люди кажуть, що багато з того, що було раніше, вже не існує.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський запевнив, що українці, незважаючи на сильні атаки Росії, утримують Бахмут і Соледар. Але у доповіді британської розвідки ситуацію оцінюють більш песимістично.

Також видання пише, що російська нафтова компанія "Лукойл" вирішила продати один із найбільших в Італії НПЗ ISAB на Сицилії інвесторам з Ізраїлю. Завдяки цьому росіяни уникнуть націоналізації заводів Італією.