Оператори Армії дронів за кілька місяців знищили 1200 одиниць броньованої техніки РФ, - Федоров
Понад 1200 одиниць броньованої техніки РФ оператори армії дронів знищили за кілька місяців
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.
"В нас є багато випадків, коли дрон за 500 доларів може знищити танк окупанта, який коштує від 3 до 5 млн доларів", - розповів міністр.
За його словами, тільки з червня підрозділами ударних рот БПЛА і спеціальних підрозділів, яких забезпечено програмою "Армія дронів", знищено 1200 одиниць техніки росіян. Це сотні мільйонів доларів.
"Я думаю, що в цьому році нам вдасться масштабувати більше ніж в 100 разів виробництва БПЛА. Таким чином збільшиться кількість враженої броньованої техніки", - заявив Федоров.
Армія дронів
Ініціатива Армія дронів була започаткована минулого року: в липні було оголошено перший збір на БпЛА в межах фандрейзингової платформи United24.
За рік існування ініціативи були сформовані перші у світі ударні роти БпЛА. Станом на кінець липня 2023 року було 11 таких підрозділів, які перебувають у складі ЗСУ.
У липні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж першого року ініціативи "Армія дронів" удалося створити реальну українську армію безпілотників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.22 Купівля 37.22Продаж 37.91
- EUR Купівля 40.25Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе