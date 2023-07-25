Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні відбулася хоч і непублічна, але все ж стратегічно важлива подія: урядовці представили результати першого року армії дронів. Вже не проекту, а реальної української армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проектувальниками, донорами. Журналісти й представники громадянського суспільства мали змогу побачити, який потенціал досягнутий за перший рік армії дронів та як армія буде збільшуватися", - сказав Зеленський.

Президент також пообіцяв, що гарні новини про застосування дронів Україною з'являтимуться частіше, та наголосив, що військовим потрібні безпілотники всіх типів.

"Абсолютно потрібні обороні всі дрони - від доволі простих "Мавіків" до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику і часто - на підвищених тонах. Але результати є і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово", - сказав Зеленський.

Проєкт "Армія дронів" стартував 1 липня 2022 року. Він започаткований Генштабом ЗСУ і Мінцифри з метою придбання безпілотників для ЗСУ та навчання фахівців для роботи з цією технікою.

15 червня 2023 року віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за час дії проєкту "Армія дронів" за допомогою фонду United24 для армії купили 3864 комплекси безпілотників.

Телеканал "Еспресо" та благодійний фонд "Весна" збирають кошти на купівлю сучасних дронів для 23-го Окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України, який працює на Донецькому напрямку.