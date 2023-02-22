Більше двох десятків тягачів Foden 8×6 Сarrier: Порошенко повідомив про нову партію техніки для ЗСУ
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" оголосили про новий контракт на військові тягачі: планують передати у ЗСУ більше двох десятків вантажівок Foden 8×6 Сarrier
Порошенко на своїй сторінці у Facebook зазначає, що переговори до останнього тримали у таємниці, щоб не створити ажіотаж і отримати найнижчу ціну.
"Ви знаєте, як я визначаю, який проєкт мій улюблений? Дивлюся на реакцію військових, коли вони чують про нову техніку, яку нам вдалося здобути. Так от, вітаю всю команду і наших воїнів з новим, величезним і за обсягом, і за значенням, проєктом. Подивіться на цю вантажівку! Описати вам, якими очима на неї дивляться воїни, просто неможливо. І тому так, цей проєкт зараз в топі моїх улюбленців", – пише Порошенко.
"Більше 20 машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що – і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася – теж можуть", – констатує Порошенко. Автівки обладнані краном-маніпулятором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.
"Зізнаюся чесно, до підписання контракту – тримали всі перемовини в таємниці, аби не сталося неприємності, бо попит серед інших країн світу шалений. Бо знайти найменшу ціну на найкращу техніку – це наша задача, бо ми ефективно використовуємо гроші, щоби собівартість кожного "хорошого русского" ставала вигідною і приємною", – наголошує Петро Порошенко.
"А тепер – контракт підписано, усі тягачі заброньовані. Долучайтеся до цього крутого проєкту та ставайте його частиною", – закликав Петро Порошенко. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану волонтерами ГО "Справа громад" кошти.
Раніше Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.
Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.
На платформі DAF виготовляють пересувні зенітні установки для боротьби з іранськими дронами-шахедами, мобільні пункти управління комплексами БПЛА Poseidon, а також мобільні майстерні для ремонту техніки на фронті.
Петро Порошенко також передав у 43-ю артилерійську бригаду два танкових тягачі Oshkosh. Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.
Долучитись до підтримки ЗСУ можна за реквізитами:
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