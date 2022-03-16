Більше ніж 3 млн українців покинули Україну через війну, - ООН
З початку повномасштабної війни в Україні територію нашої країни покинули більше ніж 3 млн людей
Про це повідомляє ООН.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 24 лютого кордон України перетнули 3,000,381 наших співвітчизників.
Найбільше українців вирушило до Польщі — майже 2 млн. В РФ виїхали майже 143 тис., а в Білорусь - 1475 людей.
Дані щодо кількості українських біженців у сусідніх країнах:
Польща — 1,830,711 людей;
Румунія — 459,485 людей;
Молдова — 337,215 людей;
Угорщина — 267,570 людей;
Словаччина — 213,000 людей;
РФ — 142,994 людини;
Білорусь — 1,475 людей.
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