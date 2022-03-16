Більше ніж 3 млн українців покинули Україну через війну, - ООН

Про це повідомляє ООН.



За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 24 лютого кордон України перетнули 3,000,381 наших співвітчизників.



Найбільше українців вирушило до Польщі — майже 2 млн. В РФ виїхали майже 143 тис., а в Білорусь - 1475 людей.



Дані щодо кількості українських біженців у сусідніх країнах:



Польща — 1,830,711 людей;

Румунія — 459,485 людей;

Молдова — 337,215 людей;

Угорщина — 267,570 людей;

Словаччина — 213,000 людей;

РФ — 142,994 людини;

Білорусь — 1,475 людей.

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