Більшість одеситів проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ, - депутат райради
Більшість жителів Одеси проголосувало за демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II, люди хочуть, щоб там був фонтан
Про це заявив у ефірі Еспресо депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.
"Більшість одеситів проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині II. Свідомість громадян з початком повномасштабної війни трохи піднялася. Люди почали задумуватися про те, що напевно на теренах України не потрібні пам'ятники імперським катам, які знищували українців, нашу культуру", - зазначив він.
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Сізоненко додав, що на цьому місці знаходилося дуже багато різних пам'ятників.
"Останній до Катерини II - пам'ятник потьомкінцям, який не демонтували, а перенесли. Спочатку
на цьому місці був великий фонтан. Якраз зараз більшість одеситів вважають, що саме фонтан буде там добре виглядати", - підсумував депутат.
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