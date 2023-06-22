Біля Бердянська сталася пожежа на базі, де жили окупанти, - МВА

Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.

МВА повідомляє, що пожежа сталася на базі відпочинку, на якій зараз проживають окупанти.

"Бердянці повідомляють про пожежу на базі відпочину в Азовському. За наявною інформацією, там жили загарбники. Маємо надію на вдале відпрацювання по розташуванню ворога та чекаємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.