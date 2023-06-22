Біля Бердянська сталася пожежа на базі, де жили окупанти, - МВА
У четвер, 22 червня, місцеві жителі повідомили про пожежу на базі росіян в Азовському, що біля тимчасово окупованого Бердянська
Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.
МВА повідомляє, що пожежа сталася на базі відпочинку, на якій зараз проживають окупанти.
"Бердянці повідомляють про пожежу на базі відпочину в Азовському. За наявною інформацією, там жили загарбники. Маємо надію на вдале відпрацювання по розташуванню ворога та чекаємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
- У четвер, 22 червня, у тимчасово окупованому місті Мелітополь та селищі Якимівка Запорізької області пролунала серія вибухів, унаслідок чого рашисти посилили контроль жителів.
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