Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини, серед них - двоє дітей

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Водій легкового автомобіля Mercedes не впорався з керуванням і злетів у кювет. В результаті ДТП постраждав він сам, його дружина, 9-річна дочка і 5-річний син.

Всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. У жінки діагностували перелом ребер, у дітей - закриті черепно-мозкові травми і струс мозку. Про стан глави сімейства не повідомляється.

Дослідження не виявило ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння у водія.

Правоохоронці з'ясовують обставини і причини аварії. Після цього буде винесено процесуальне рішення по події.