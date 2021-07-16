Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини, серед них - двоє дітей
16 липня в районі Білої Церкви Київської області сталася ДТП
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Водій легкового автомобіля Mercedes не впорався з керуванням і злетів у кювет. В результаті ДТП постраждав він сам, його дружина, 9-річна дочка і 5-річний син.
Всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. У жінки діагностували перелом ребер, у дітей - закриті черепно-мозкові травми і струс мозку. Про стан глави сімейства не повідомляється.
Дослідження не виявило ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння у водія.
Правоохоронці з'ясовують обставини і причини аварії. Після цього буде винесено процесуальне рішення по події.
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