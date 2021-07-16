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Головна Суспільство Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини, серед них - двоє дітей

Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини, серед них - двоє дітей

16 липня, 2021 п'ятниця
22:56
Суспільство Біля Білої Церкви у ДТП постраждали чотири людини

16 липня в районі Білої Церкви Київської області сталася ДТП

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Водій легкового автомобіля Mercedes не впорався з керуванням і злетів у кювет. В результаті ДТП постраждав він сам, його дружина, 9-річна дочка і 5-річний син.

Всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. У жінки діагностували перелом ребер, у дітей - закриті черепно-мозкові травми і струс мозку. Про стан глави сімейства не повідомляється.

Дослідження не виявило ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння у водія.

Правоохоронці з'ясовують обставини і причини аварії. Після цього буде винесено процесуальне рішення по події.


 

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ДТП
Біла Церква
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