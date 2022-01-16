Біля Червоного корпусу Університету ім. Шевченка жорстко зіткнулися дві Audi. Одна з них загорілася

Подробиці наводять ВартовіЕспресо.



Як розповіли самі учасники дтп - водій світлої "Ауді" повертав ліворуч та не пропустив темну "Ауді", що рухалась назустріч.



Після зіткнення світла "Ауді" загорілась, проте загорання швидко загасили самі водії.Через зіткнення постраждала жінка, водійка темної "Ауді". Її госпіталізували медики "швидкої".