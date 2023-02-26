"Біля моря, в теплих умовах, готується до бою": промоутер відповів, де зараз перебуває Усик

Про це повідомляє BoxOffice.

"Тренувальний табір Усика проходить біля моря, в достатньо теплих умовах. Він триває вже достатньо довго - ще до нового року Олександр заїхав у тренувальний табір, як і його команда. В Олександра, слава Богу, і з командою, і з самодисципліною - все в порядку, тому такий тривалий період часу був виділений, аби пройти реабілітацію, відновлення і зараз вже заходити на пікові навантаження. Олександр перебуває в чудовій формі", - розповів промоутер Олександр Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).