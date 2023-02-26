"Біля моря, в теплих умовах, готується до бою": промоутер відповів, де зараз перебуває Усик
Промоутер Олександр Красюк розповів, що зараз Олександр Усик перебуває в теплих умовах, де готується до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє BoxOffice.
"Тренувальний табір Усика проходить біля моря, в достатньо теплих умовах. Він триває вже достатньо довго - ще до нового року Олександр заїхав у тренувальний табір, як і його команда. В Олександра, слава Богу, і з командою, і з самодисципліною - все в порядку, тому такий тривалий період часу був виділений, аби пройти реабілітацію, відновлення і зараз вже заходити на пікові навантаження. Олександр перебуває в чудовій формі", - розповів промоутер Олександр Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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24 лютого Олександр Красюк заявив, що бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться 29 квітня у Лондоні.
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25 лютого стало відомо, що Усик, у випадку зриву бою з Тайсоном Ф'юрі, зустрінеться з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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