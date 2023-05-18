Біля острова Крит стався землетрус

Про це повідомляє в Twitter Директорат з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

"Землетрус стався о 22.55 за центральноєвропейським часом, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 7,59 кілометра", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, епіцентр землетрусу розташовувався на південний захід від населеного пункту Муар, адміністративної області Іракліон.