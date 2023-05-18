Біля острова Крит стався землетрус
Сьогодні вночі, 18 травня, землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера стався біля острова Крит
Про це повідомляє в Twitter Директорат з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).
"Землетрус стався о 22.55 за центральноєвропейським часом, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 7,59 кілометра", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, епіцентр землетрусу розташовувався на південний захід від населеного пункту Муар, адміністративної області Іракліон.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. Кількість жертв стихії у Туреччині перевищила 50 тис. людей.
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