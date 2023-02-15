Біля парламенту Швейцарії затримали чоловіка зі слідами вибухівки

Про це повідомляє Reuters.

Чоловік, ім'я якого не називається, було зупинено співробітниками служби безпеки через його підозрілу поведінку та зовнішній вигляд.

Офіцерів попередили після того, як громадяни побачили 27-річного жителя швейцарського кантону Вале, у захисному жилеті та кобурі від пістолета. Автомобіль, пов'язаний із чоловіком, був припаркований на Бундесплац навпроти будівлі парламенту, у зв'язку з чим на місце події було викликано поліцію.

Правоохоронці Берна зазначають, що експрес-тест також виявив сліди вибухових речовин, але не уточнюють, де саме.

"Виходячи з наявних на той момент даних, не можна було виключити, що в машині на площі Бундесплац була вибухівка, і транспортний засіб становив особливу небезпеку. У результаті негайно були вжиті широкі заходи безпеки", - повідомила поліція.

Бундесплац та прилеглі вулиці були перекриті, а прилеглі будівлі, включаючи будівлю парламенту, евакуйовано.

Зрештою, після огляду роботом машина не була небезпечною. Надзвичайні заходи було скасовано близько 19:00 за місцевим часом, приблизно через п'ять годин після виклику на місце події.

Наразі чоловік перебуває під вартою, проводиться медичне обстеження його стану.

Швейцарська прокуратура спільно з поліцією Берна, Вале та федеральною поліцією Швейцарії розпочала кримінальне розслідування.