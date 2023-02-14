В Албанії мітингувальники намагалися захопити будівлю парламенту під час масових протестів
Опозиціонери в Албанії у понеділок, 13 лютого, вийшли на протести, щоб домогтися відставки уряду, і спробували захопити парламент
Про це інформує AP.
Демонстрацію організувала Демократична партія колишнього президента Албанії і прем'єр-міністра Салі Беріші та Партія свободи колишнього президента Іліра Мети. В акції протесту взяли участь сотні людей. Їх штурмом відтіснила поліція при спробі штурмом захопити будівлю парламенту.
Депутати Демократичної партії під час мітингу зірвали засідання парламенту та вимагали відставки уряду. Беріша та інші законодавці зайняли трибуну та засвистіли, щоб заглушити всіх, хто намагався виступити. Після цього спікер парламенту завершив засідання, під час якого не обговорили жодного з питань порядку денного.
"Народ говоритиме", - сказав Беріша після виходу із зали парламенту й пообіцяв, що протести продовжать пізніше.
Опозиція звинувачує Соціалістичну партію прем'єр-міністра Еді Рами в корупції та зв'язках з організованою злочинністю. Також Рами вважають відповідальним за втечу молодих албанців, які виїхали шукати роботу за кордон.
Видання зазначає, що демонстранти кидали перед входом у парламент димові шашки та фаєри. Про затриманих чи постраждалих інформації не надходило.
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