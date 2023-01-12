Албанія вперше за час дипломатичних відносин відкриє посольство в Україні

Про це у твітер заявила міністерка закордонних справ Олта Джачка з нагоди 30-річчя дипломатичних відносин між Україною та Албанією.

"І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн - у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці (дипломатичних відносин. - Ред.) рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні", - написала міністерка.

У заяві вона відзначила, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократій вільного світу та відзначила героїчну боротьбу українців за збереження здобутої свободи.

"За нинішніх обставин ми раді підтримувати Україну, як справжні друзі на правильному боці історії", - зазначила Олта Джачка.

1/4 It has been 30 years since #Albania ????????& #Ukraine ???????? established diplomatic relations as two countries emerging from tyranny into the free world. Today we are proud to stand by #Ukraine as true friends on the right side of history. pic.twitter.com/CIKCfYmAXX — Olta Xhaçka???????? (@xhacka_olta) January 12, 2023

Відзначимо, посольство України в Албанії почало роботу в середині 2020 року, послом став Володимир Шкуров. Тоді ж оголошували про очікуване відкриття посольства Албанії в Україні, та вочевидь питання відклалося.

Нагадаємо, Албанія постійно підтримує Україну на міжнародній арені та надає фінансову допомогу країні. На початку серпня уряд Албанії ухвалив рішення про передачу Україні грантових коштів у розмірі 1 млн євро.

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