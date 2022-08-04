Про це інформує "Європейська правда".

Зазначається, що Міністерство фінансів України у співпраці з посольством України в Албанії забезпечило надходження допомоги на рахунки Державної казначейської служби.

"Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України.