Албанія надала Україні грантові кошти у розмірі 1 млн євро
Уряд Албанії ухвалив рішення про передачу Україні грантових коштів у розмірі 1 млн євро
Про це інформує "Європейська правда".
Зазначається, що Міністерство фінансів України у співпраці з посольством України в Албанії забезпечило надходження допомоги на рахунки Державної казначейської служби.
"Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України.
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