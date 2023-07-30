Біля Таганрогу в РФ впав безпілотник: пошкоджено будинок та авто

Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"У хуторі Дараганівка Неклиновського району впав безпілотний літальний апарат. В результаті пошкоджено дах приватного житлового будинку та автомобіль", - написав Голубєв.

За його словами, карета швидкої допомоги виїхала на місце події, проте потерпілих поки що не зафіксовано. Однак, російські тг-канали повідомляють про одну постраждалу людину.

"Приналежність БПЛА встановлюється. На місці працюють фахівці міністерства оборони", - зазначив губернатор.