Біля Таганрогу в РФ впав безпілотник: пошкоджено будинок та авто
У неділю, 30 липня, біля російського міста Таганрог вибухнув безпілотник. У результаті цього пошкоджено дах приватного будинку та автомобіль
Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
"У хуторі Дараганівка Неклиновського району впав безпілотний літальний апарат. В результаті пошкоджено дах приватного житлового будинку та автомобіль", - написав Голубєв.
За його словами, карета швидкої допомоги виїхала на місце події, проте потерпілих поки що не зафіксовано. Однак, російські тг-канали повідомляють про одну постраждалу людину.
"Приналежність БПЛА встановлюється. На місці працюють фахівці міністерства оборони", - зазначив губернатор.
- У російському Таганрозі у п'ятницю, 28 липня, прогримів вибух: у міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила українську ракету, в Україні відреагували.
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