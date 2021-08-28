Біля узбережжя Греції затонуло судно з українським вантажем

Про це повідомляє Maritime Bulletin.

Судно Sea Bird прямувало з України до Тунісу, куди транспортувало 7 тис тонн пшениці. Воно затонуло після зіткнення, подробиці інциденту наразі невідомі.

Судячи з позицій кораблів, Sea Bird, ймовірно, зіткнувся з ліванським вантажним кораблем Haya.

Усіх 16 сирійських членів екіпажу Sea Bird під час пошуково-рятувальної операції було врятовано.