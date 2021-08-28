Біля узбережжя Греції затонуло судно з українським вантажем
У Критському морі затонув суховантаж Sea Bird, який віз з України до Тунісу 7 тис тонн пшениці
Про це повідомляє Maritime Bulletin.
Судно Sea Bird прямувало з України до Тунісу, куди транспортувало 7 тис тонн пшениці. Воно затонуло після зіткнення, подробиці інциденту наразі невідомі.
Судячи з позицій кораблів, Sea Bird, ймовірно, зіткнувся з ліванським вантажним кораблем Haya.
Усіх 16 сирійських членів екіпажу Sea Bird під час пошуково-рятувальної операції було врятовано.
- Нагадаємо, 28 червня в Індійському океані сталася пожежа на судні MSС MESSINA, внаслідок якого загинув український моряк.
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