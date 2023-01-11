Про це Ходжес заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, українцям варто припинити рахувати залишки російських ракет, а натомість завдавати ударів по місцях, з яких здійснюються атаки проти цивільних та об'єктів критичної інфраструктури.

"Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало. І також, здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі: Перше – робити все можливе для захисту населення. Друге – продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону. Третє - йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони", - сказав Ходжес.

Він наголосив, що для того, аби позбавити Росію можливості безкарно здійснювати обстріли з глибокого тилу, Захід має надати Україні далекобійну зброю.

"Ми не можемо дозволяти Росії безкарно стріляти зі сховків. Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж GMLRS, фактично дає Росії такі сховки", - пояснив колишній командувач військами США у Європі.

11 січня Бен Ходжес назвав малоймовірним застосування Росією ядерної зброї у разі звільнення окупованого Криму військовим шляхом.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb