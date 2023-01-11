Про це Ходжес розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ймовірність застосування РФ ядерної зброї є малою, оскільки це не дає жодної переваги на полі бою, а Кремль був попереджений США про катастрофічні наслідки такого кроку.

"Україна ніколи не буде в безпеці та не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим. Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим, я очікую, що це буде зроблено до кінця серпня. Існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою, і Кремль, я думаю, вірить попередженням президента Байдена про "катастрофічні наслідки", якщо Росія використає ядерну зброю", - сказав Ходжес.

Він висловив переконання, що Україна у 2023 році здобуде перемогу у війні з Росією.

"Так. Україна звільнить Крим до кінця серпня, а незабаром після цього буде й решта", - зазначив колишній командувач військами США в Європі.

2 січня Бен Ходжес заявив, що Україна може повернути окупований Крим до осені за умови отримання обіцяної зброї та збереження західних санкцій проти Росії.

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