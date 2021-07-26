Біткоїн за добу зріс на 12% через Twitter і Amazon
Біткоїн за добу зріс на 12%, до майже $40 тис., через повідомлення Twitter і Amazon про можливий запуск платежів з використанням криптовалюти
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням, біткоїн за добу зріс на 12,5% до $39,85 тис., що є найвищим показником із середини червня. Крім того, до $2,344 зросла інша криптовалюта - Ethereum.
За інформацією агентства, на відновлення здорожчання біткоїна могла вплинути заява СEO Tesla Ілона Маска, що компанія зможе відновити транзакції з біткоїном, коли для майнінгу використовуватиметься чиста енергія.
Крім того, голова Twitter Джек Дорсі повідомив, що криптовалюти є "великою частиною" майбутнього соціальних мереж.
Також, з посиланням на джерело агентство повідомило, що компанія Amazon може запустити платежі з використанням біткоїн до кінця року.
- Нагадаємо, 20 липня біткоїн вперше з 22 червня опустився нижче $30 тис./BTC.
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