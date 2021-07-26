Біткоїн за добу зріс на 12% через Twitter і Amazon

Про це повідомляє Reuters.



Згідно з повідомленням, біткоїн за добу зріс на 12,5% до $39,85 тис., що є найвищим показником із середини червня. Крім того, до $2,344 зросла інша криптовалюта - Ethereum.



За інформацією агентства, на відновлення здорожчання біткоїна могла вплинути заява СEO Tesla Ілона Маска, що компанія зможе відновити транзакції з біткоїном, коли для майнінгу використовуватиметься чиста енергія.



Крім того, голова Twitter Джек Дорсі повідомив, що криптовалюти є "великою частиною" майбутнього соціальних мереж.



Також, з посиланням на джерело агентство повідомило, що компанія Amazon може запустити платежі з використанням біткоїн до кінця року.

Нагадаємо, 20 липня біткоїн вперше з 22 червня опустився нижче $30 тис./BTC.