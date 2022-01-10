Біткоїн вперше з вересня упав нижче $40 тис.
Уперше за останні три місяці криптовалюта Біткоїн впала у вартості нижче $40 тис.
Про це повідомляє Coindesk.
Найпопулярніша криптовалюта показала один із найгірших своїх результатів з початку року. За даними торгів, у понеділок вартість біткоїна дорівнювала $39 853, що є зниженням на 12% з початку року.
Coindesk зазначає, що рекорд вартості на рівні близько $69 тис. біткоїн встановив 10 листопада, проте відтоді криптовалюта втратила вже близько 40%.
За даними CoinDesk, станом на 16:20 7 січня (за Києвом) біткоїн торгувався по $41 800, Etherum - $3 209.
Bloomberg зазначає, що за словами співзасновника постачальника продуктів і послуг цифрового фінансування JST Capital Тодда Моракіса, вартість біткоїна може падати і на тлі ситуації у Казахстані - країна є одним з лідерів у світі за майнінгом біткоїнів.
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