Битва "Абхаза" за Україну. "Історії війни" о 18:00

Астамур Даурович Гумба, випускник філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодий вчений, успішний топменеджер IT-компанії, боєць 130-го батальйону ТрО Збройних сил України, солдат, який посмертно нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня.

Гості програми "Історії війни" - Наталія Іщенко, мати Астамура Гумби, журналістка-міжнародниця, керівниця проєкту "Балканський оглядач", Сергій Моругін, батько, який виховав Астамура Гумбу, журналіст, активіст Революції на граніті. До розмови долучаться Ольга Лень, журналістка, ведуча, подруга родини Астамура Гумби, Олесь Доній, громадський та культурний діяч, друг родини Астамура Гумби.

Боєць Астамур Гумба народився в Абхазії, але втратив Батьківщину через російську агресію, прожив у Києві, на який теж посягнув кремлівський воєнний чобіт. Загинув за свої ідеали та українські цінності під Харковом, бо він не міг жити без свободи й боровся за неї проти агресора і до останнього подиху. Своїми життями Астамур і його побратими зупинили наступ ворога на Харків. Яким було життя мужнього, сміливого та нескореного Астамура Гумби, як він воював за Україну та як його справа, дух і віра в ідеали та волю житиме і після його загибелі говоримо сьогодні!

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"Історії війни" з Іриною Узловою — авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги.